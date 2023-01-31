肇事者駕駛的黑色BMW因酒駕逆向撞死婦人。（警方提供）

酒駕害人！新北市汐止區昨（30）日晚間7時許，發生一起酒駕逆向撞死行人的死亡車禍，1名69歲蘇姓婦人在過馬路時，遭駕駛BMW休旅車的55歲賴姓男子撞擊，在現場已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治，而肇事的賴男經酒測後，酒精濃度高達0.57毫克，警方當場將他逮補，並依公共危險罪及過失致死罪嫌送辦。

昨日晚間，肇事的賴男駕駛黑色BMW休旅車，行經汐平路一段往汐止市區方向，但他卻行駛在對向車道上，撞上正在過馬路的蘇婦，蘇婦當場倒地不起，失去生命跡象，雖緊急送醫，仍然傷重不治，警方酒測後才知賴男酒駕，所以才會偏離車道，警方除依公共危險罪及過失致死罪嫌送辦外，也針對逆向部分開出罰單舉發。

據了解，蘇姓婦人為人熱心與鄰居相處融洽，平日在汐止國泰醫院擔任義工，也在佛光山當志工，兒女也都很孝順，時常回家探望，案發當天死者兒子與媳婦剛好回家探望，事發前死者才送兒媳離開，沒想到剛過馬路就被撞上。

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