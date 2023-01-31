花蓮縣政府今上午在客家事務處禮堂舉辦「新任客家事務處長潘乾鑑（前排（左五）布達典禮」，縣長徐榛蔚（前排右五）與吉安鄉長游淑貞（前排左三）及縣府各局處首長開心合影。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府客家事務處新任處長潘乾鑑。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府人事新氣象！客家事務處長彭偉族於春節連假前夕，榮調縣府參議，協助縣長徐榛蔚推動縣政，處長一職今起由客家大老、花蓮家長協會理事長潘乾鑑接任，他強調未來4年會在「幸福城市，亮麗客家」基礎下，持續推動客家文化。另，新民政處長今也將由青年發展中心執行長明良臻接任。

縣府今上午於客家事務處禮堂舉辦「新任客家事務處長潘乾鑑布達典禮」，由縣長徐榛蔚主持，吉安鄉長游淑貞、縣府各局處首長、地方客家社團等近百人參與。

徐榛蔚致詞時先感謝前客家事務處長彭偉族任內期間，扎實推動客家文化的傳承，與中央溝通協調並爭取經費，挹注13鄉鎮及學校的客語推廣課程，由各客家分會發揚客家山謠、語言及各項才藝，並先後完成吉安鄉、花蓮市各種相關計畫，顯揚客家文化，不過彭處長目前到縣府並委以重任。

徐榛蔚接著介紹新任處長，她說，潘乾鑑自空軍退役，曾在榮服處擔任服務組長，人生以服務為目的的他，於軍旅生活及榮服處服務期間，均秉持熱忱與服務學習的心，後來也相繼接任吉安鄉客屬會會長、行政院東服中心副執行長、全國家長協會副理事長及花蓮家長協會理事長等職。

徐說，潘乾鑑任內執著每一項的目標執行，因著服務熱忱克服許多困境，然而縣內客家事務的推廣方向在於世代傳承、年輕化及多元客家文化，希望客家事務處未來在潘乾鑑的帶領下，能有新的面向來推動客家文化。

徐榛蔚最後也勉勵潘乾鑑，穿上一線局處所長的背心後，將面臨許多責任及壓力，不過這些壓力是進步的動力，相信他與縣府團隊會帶著鄉親的期待與期許，在未來4年持續與大家一起逐夢、圓夢。

潘乾鑑表示，接任處長職務後，就是責任與壓力的開始，也是推動工作的動力，今後將以4個目標繼續推動客家事務。第一為尊老請益，過去很多客家大老推動許多客家事情，未來會在傳承之上，向長輩繼續學習；第二為找出客家年輕族群，發掘、培育新人才；第三為精緻傳統客家文化；第四則是持續連結中央與縣內各客屬社團、鄉鎮公所等，讓推動客家文化的使命，成為大家的責任與義務。

此外，縣府今下午也將舉辦新任民政處長明良臻布達典禮。