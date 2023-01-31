大陸旅遊放開，河南岳飛觀前秦檜雕像遭殃。圖為太昊陵內景點之一的岳忠武祠（岳飛觀）。（澎湃新聞）

澎湃新聞1月31日報導，河南省周口市淮陽區太昊陵文物保護中心微信號「太昊伏羲陵」消息，1月29日14：10左右，一名遊客在太昊伏羲陵岳飛觀遊覽時，突然情緒激動，站到岳飛觀前的香爐上高喊：「還我河山」。工作人員再三勸阻，該遊客非但不聽，還強行掀起遮蓋香爐的鐵板去砸打秦檜等鑄鐵跪像，並站在跪像台基上喝問「下一個誰來？」隨後經強力勸離現場。公安部門已受理該件。

太昊伏羲陵1月30日晚作出《關於遊客近日在太昊陵岳忠武祠不文明行為的情況說明》稱，抽打秦檜雕像不能極端，別把憎惡發洩到雕像上。公安部門已經受理該案件。

經景區工作人員檢查，鑄鐵跪像沒有受到損壞（鑄鐵跪像為現代仿製品，不屬於歷史文物）。

岳忠武祠，始建於明代，俗稱「岳飛觀」。岳飛是南宋的抗金名將，為什麼在太昊陵內立觀享祀呢？

太昊伏羲陵說明，淮陽古稱陳州，地處中原，歷史上是兵家必爭之地，南宋時期，屢受金兵侵犯。康王四年（西元1130年），金兵王善率兵圍陳，岳飛戰於清河，擒俘其大將孫勝、孫清，兵解陳圍。紹興六年（西元1136年），金人又南犯中原，岳飛遣部將王貴大破金軍收復陳州。紹興十年（西元1140年），金兀術侵入東京，陳州失陷，岳飛遣部將血戰金兵，三復陳州。淮陽人民為表著岳飛復陳之功，感恩戴德，故在此建岳飛觀。2022年，景區增設了岳飛事蹟展。

事情發生之後，景區管理部門高度重視，重點做了三方面工作：

一是正面引導，增加對岳飛事蹟地宣傳，並對岳飛事蹟展館的大門進行擴大，以便遊客參觀遊覽，學習岳飛精忠報國事蹟；

二是對秦檜等跪像旁加裝了護欄，同時增加安保力量，組織遊客排隊有序參觀，引導遊客文明旅遊，防止再發生類似不文明行為。

三是積極宣導遊客在旅遊活動中遵守社會公共秩序和社會公德，尊重當地的風俗習慣、文化傳統和宗教信仰，愛護旅遊資源，保護生態環境，遵守旅遊文明行為規範。