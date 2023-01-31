國際貨幣基金（IMF）31日發布新的一期《世界經濟展望》，上調了對中國及全球經濟的2023年成長預期。預計2023年，中國經濟成長將升至5.2％，反映出流動性的迅速改善，到2024年將降至4.5％。

澎湃新聞報導，根據最新一期展望，IMF預計全球經濟成長率將從2022年的3.4％下降到2023年的2.9％，然後在2024年上升到3.1％。IMF於2023年最新的預測比2022年10月《世界經濟展望》的預測高0.2個百分點，但低於歷史（2000-19年）平均3.8％。

全球央行為抗擊通膨而上調利率，以及俄烏戰爭，繼續給經濟活動帶來壓力。與此同時，中國優化防疫政策為經濟復甦鋪平了道路。預計全球通貨膨脹率將從2022年的8.8％降至2023年的6.6％和2024年的4.3％，仍高於大流行前（2017-2019年）約3.5％的水準。

IMF預計新興市場和發展中經濟體的成長率將小幅上升，從2022年的3.9％升至2023年的4.0％和2024年的4.2％，2023年的成長率向上修正0.3個百分點，2024年的成長率向下修正0.1個百分點。大約一半的新興市場和發展中經濟體2023年的成長率低於2022年。

亞洲新興市場和發展中國家的經濟增速預計將在2023年和2024年分別上升至5.3％和5.2％。預計到2023年，中國經濟成長將升至5.2％，反映出流動性的迅速改善，到2024年將降至4.5％。

IMF將發達經濟體的成長率預計將從2022年的2.7％大幅下降到2023年的1.2％，然後在2024年上升到1.4％，2024年的成長率將向下修正0.2個百分點。預計到2023年，約90％的發達經濟體的成長率將出現下降。

從主要國家來看，在美國，預計成長率將從2022年的2.0％下降到2023年的1.4％和2024年的1.0％。隨著2024年下半年經濟成長反彈，與大多數發達經濟體一樣，2024年第四季度同期成長將快於2023年。2023年的年成長率將向上修正0.4個百分點，這反映了2022年內需彈性的延續效應，但由於美聯準會加息路徑更陡峭，在2023年達到約5.1％的利率高峰，2024年的成長率將向下修正0.2個百分點。

歐元區經濟成長預計將在2023年觸底，達到0.7％，2024年升至1.6％。對2023年的預測上調0.2個百分點，反映了歐洲央行加快加息和實際收入減少的影響，這些影響被2022年產出的結轉、批發能源價格下降以及以能源價格控制和現金轉移支付形式宣布的額外財政購買力支持所抵消。

東協五國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國）的成長預計同樣將在2023年放緩至4.3％，然後在2024年回升至4.7％。