行政院長陳建仁今（31）日上任，新內閣持續受到外界關注。然而，媒體人朱凱翔直言，從衛福部長薛瑞元再次嗆聲國民黨，到4月時才有望發現金等事來看，新內閣的起手式並不像樣，他更開酸，自己「真沒看過這麼爛的內閣改組」。

朱凱翔今透過其臉書粉專「不演了新聞台」發文，首先吐槽內政部長林右昌檢討民進黨去年敗選的臉書貼文。他質疑，林右昌稱民進黨敗選，是因為「貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大」，但這些話為什麼不在敗選後，甚至是民進黨台北市議員王世堅、立委高嘉瑜被當戰犯的時候說？「就任內政部長當天你突然想到了？」

對於留任、但遭國民黨點名下台的薛瑞元，稱「兩個球隊比賽，沒有說上場球員由對方指定」，朱凱翔接著說，薛顯然並不認為，民進黨去年敗選是因為被人民否定，內閣改組的陣容也應該要回應人民期待，反而還滿腦子只有藍綠鬥爭。

對於有望在4月前發6000元一事，朱凱翔怒問，4月時還人民6000元，5月又要再收稅，「這是在瞎忙什麼？而且怎麼知道會不會又超徵？」最後，朱凱翔狠酸，自己看過很爛的內閣改組，但還真沒看過這麼爛的，「連起手式都不像樣」。