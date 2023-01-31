國民黨籍立法委員林奕華將請辭轉任台北市副市長，立法院國民黨團希望林能待立法院各召委選舉後再請辭立委，但林上午受訪表示，2月初到市政府報到是之前多方談定，會按照既定行程進行，確定時間要看市政府，但應該就是這幾天。

明天就是立法院新會期報到日，是否先報到再請辭轉任台北市副市長？林奕華說，她會配合市政府的時間，就是2月初會到市政府報到。

若立法院提前開議，是否展延請辭立委到市府報到日？林奕華表示，這部分因為還沒有進入朝野協商，時間還不確定，所以還是會按照原來的時程，而排定的行程是2月份，會按既定時間到市政府報到。

林奕華坦言，最後的決定以市政為主，之前因立法院有菸害防制法修法要推動，現在都已告一段落，而這次台灣燈會在台北，所以有很多市政工作都需要一起投入，她會按照原來的既定行程請辭立委轉任台北市副市長。

林奕華說，的確黨團本來是希望再協助黨團選召委部分，但一如台北市長蔣萬安回應，都按照既定計畫與時程，2月初就會過去跟台北市政府報到，請辭立委時間也會配合市府報到時間做相關的安排。

至於未來市府分工，林奕華表示，要進去再做確認，因為目前只有兩位副市長，大概都是一位硬體為主，一位軟體為主，就是工程部分與社會福利做分工。

國民黨主席朱立倫上午受訪時也表示，據他所知，這幾天林奕華就會出任台北市副市長。

而在林奕華轉任台北市副市長後，也將請辭黨國民黨革實院院長職務，而將與林一起前往市政府任職的黨副發言人郭音蘭，黨職也將依慣例解除。