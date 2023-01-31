根據證券交易所最新統計資料，身兼友達董事長暨富采副董事長彭双浪分別增持友達、富采持股，張數為1,000張、150張，以目前股價計算，市值約當1,690萬元、756萬元，相當於彭双浪12月就自掏腰包超過2,000萬買回自家股票。

此外，友達總經理柯富仁也在12月跟進回補友達245張，市值約414.5萬元。

儘管面板產業上季可能全數繳出赤字財報，不過彩晶董事長焦佑麒、友達董事長彭双浪12月出手回補持股7,500張、1,000張，大股東以銀彈攻勢支撐股價。

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