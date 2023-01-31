根據證券交易所最新統計資料，身兼友達董事長暨富采副董事長彭双浪分別增持友達、富采持股，張數為1,000張、150張，以目前股價計算，市值約當1,690萬元、756萬元，相當於彭双浪12月就自掏腰包超過2,000萬買回自家股票。
此外，友達總經理柯富仁也在12月跟進回補友達245張，市值約414.5萬元。
儘管面板產業上季可能全數繳出赤字財報，不過彩晶董事長焦佑麒、友達董事長彭双浪12月出手回補持股7,500張、1,000張，大股東以銀彈攻勢支撐股價。
LED產業仍處於傳統淡季，不過Mini LED晶片廠富采（3714）副董事長彭双浪12月增持富采150張，市值約當新台幣756萬元，彭双浪12月同時大舉增持友達（2409）高達1,000張，兔年老董帶頭回補持股，成為淡季亮點。
根據證券交易所最新統計資料，身兼友達董事長暨富采副董事長彭双浪分別增持友達、富采持股，張數為1,000張、150張，以目前股價計算，市值約當1,690萬元、756萬元，相當於彭双浪12月就自掏腰包超過2,000萬買回自家股票。
此外，友達總經理柯富仁也在12月跟進回補友達245張，市值約414.5萬元。
儘管面板產業上季可能全數繳出赤字財報，不過彩晶董事長焦佑麒、友達董事長彭双浪12月出手回補持股7,500張、1,000張，大股東以銀彈攻勢支撐股價。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。