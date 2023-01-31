LED產業仍處於傳統淡季，不過Mini LED晶片廠富采（3714）副董事長彭双浪12月增持富采150張，市值約當新台幣756萬元，彭双浪12月同時大舉增持友達（2409）高達1,000張，兔年老董帶頭回補持股，成為淡季亮點。