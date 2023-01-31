迎接西洋情人節，巧克力蛋糕品牌BAC推出擬真玫瑰花造型蛋糕「玫你不可」，標榜限時限量、每一「朵」都是純手工打造，由BAC蛋糕職人巧手捏製玫瑰花瓣，層層疊綴在經典巧克力蛋糕上，耗時費工展現戀人珍貴的真心實意。

今年BAC更貼心準備了愛心造型氣球，為戀人們獻上氛圍、視覺、味覺一次到位的浪漫情人節提案。BAC「玫你不可」手工玫瑰花巧克力蛋糕即日起開放預購，2月2日至2月19日，全台BAC門市以及官網限量開賣，原價999元，限時優惠899元，再贈愛心造型氣球乙顆及精美時尚提袋。

紅玫瑰花語象徵熱愛、熱戀，BAC「玫你不可」手工玫瑰花巧克力蛋糕層層綴上職人手工捏製的24片巧克力擬真花瓣，嬌豔欲滴的紅玫瑰造型宛如鮮花華麗綻放，蛋糕本體嚴選高濃度比利時巧克力原料，於濕潤的湯種巧克力戚風蛋糕中夾上柔滑不膩的生巧克力餡，精緻擬真的紅玫瑰搭配上苦中帶甜的濃郁巧克力風味，打造顏值、口味兼具的完美蛋糕。