烏克蘭蘊藏著豐富的稀土礦

俄烏戰爭的焦點似乎在於俄羅斯與西方角力，以爭奪如鈦等，被美國政府列入35 種「關鍵礦產清單」的重要戰略資源。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）30日報導，鈦如鋼一般堅硬，但卻輕了45%，並有絕佳的抗腐蝕和抗疲勞性。此外，它約可耐熱華氏1000°—1150°（攝氏537.78°—621°）。相對的，傳統鋁合金最高只能耐熱華氏350°（近攝氏177°）。

正由於這些特性，鈦廣泛應用在航太工業上。無論對軍事或民航業來說，它都是打造航空結構和發動機最重要的材料。由於歐美極度依賴中俄的鈦，因此歐盟（European Union）和美國將它排除在制裁清單外。例如，俄羅斯國營上薩爾達冶金生產協會-阿維斯馬公司（VSMPO-AVISMA Corporation）是世界最大的鈦金屬供應商，而它就沒有受到西方制裁。

事實上，它是歐洲最大航太公司空中巴士（Airbus）的重要鈦供應商之一。此外，它也是俄羅斯國防工業的最大鈦供應商，主要用以打造如蘇（Su）-30、34、35和57，還有米格（MiG）-29與35戰機，以及Yak-130教練機等。

其實早在1950年代，美國中央情報局（CIA）就成立了一堆空殼公司，秘密從蘇聯採購鈦，用以研製航速能達3馬赫以上的SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機。

Ukraine's vast titanium reserves could boost the West's military industries and help deter Russia and China—if Kyiv wins its war with Moscow. https://t.co/NRn8thdUQE — Newsweek (@Newsweek) January 28, 2023

而空巴則靠俄羅斯供應約半數鈦用量，以A350XWB機身為例，鈦合金便占了將近14%，並廣泛應用在起落架、掛架、附件、門框、飛機構架和其他零組件上。同樣的，空巴的美國對手波音（Boeing）也靠俄羅斯滿足約1/3的鈦需求，而鈦合金約占了787機體重量的15%。不過，據波音說，由於來源多元化，有充分的供應量，因此去年3月初就停止使用俄羅斯的鈦。

然而，美國僅存的最後一家海綿鈦製造商鈦金屬公司（Titanium Metals Corporation, TIMET）因不敵由政府補貼的中俄低價產品競爭，2020年已無限期停業。

去年美國在國防支出年度法案中指示國務院，研究「利用烏克蘭鈦來源，以替代中俄來源的可行性」。1名要求匿名的美國國會工作人員告訴《新聞周刊》（Newsweek），烏克蘭有大量稀土礦藏，要是策略運用得當，或許能成為真正具吸引力的中俄可能替代來源。這位工作人員進一步說，西方有愈來愈多議論，探討美國為什麼要援助烏克蘭，而他認為，以後大家開始會更常聽到這種說法。

分析指出，要是烏克蘭這次戰勝，美國和盟友將占有取得鈦新來源的有利戰略地位。然而，要是俄羅斯能掌控烏克蘭的鈦礦藏和工廠，莫斯科就能進一步鞏固對這戰略資源的全球影響力。