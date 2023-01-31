台大醫院1名婦癌權威名醫，去年被爆料涉嫌對藥廠女業務下藥性侵，事後女業務提告遭名醫帶到摩鐵趁機性交，但台北地檢署依據摩鐵監視器畫面顯示女業務當時不需攙扶，事後傳LINE給名醫「感謝老爹」，加上體內並未驗出有藥物反應，認定名醫性侵罪嫌不足，31日不起訴名醫。

女業務控稱，她和這位名醫去年6月20日到台北市松江路某餐廳餐敘，席間感覺有點昏沉，清醒後發現自己躺在摩鐵床上，她無力反抗，被醫師性侵得逞。

檢方調查時，當時從餐廳載2人到摩鐵的計程車司機證稱，女業務當時神智清醒，不僅和醫師正常交談，還能指導他到摩鐵路程，另監視器畫面顯示，女業務行走時無須攙扶，看不出女業務有神志不清狀態。

檢方依據女業務及名醫的LINE通聯記錄，發現女業務事後返家，還傳訊跟名醫報平安，並回文「感謝老爹」，加上女業務報案檢傷後，警方未在她體內驗出藥物反應，認定名醫性侵罪嫌不足，不起訴名醫。