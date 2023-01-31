春節年假過後，新內閣今天上任，防疫指揮官王必勝昨日表示，口罩第二階段開放、確診者隔離政策、法定傳染病降級等5大措施在近日會公告相關配套。今（31）日上午正式完成交接的行政院長陳建仁將在預計下午2點半前往指揮中心視察，會聽取報告及會後受訪，有機會今天下午就會公布口罩鬆綁相關事宜。

中央流行疫情指揮官王必勝昨天表示，考量秋冬呼吸道感染症流行季節已過，加上大陸疫情降溫，已經開始研擬5大防疫政策鬆綁，優先項目為口罩第二階段開放及邊境防疫兩項，其中室內不必配戴口罩。

據了解，最快今天下午就會宣布室內不必戴口罩的執行方式；另外，確診者隔離政策，也將朝向輕症自主管理，中重症隔離即可調整。

對於開始研擬鬆綁5大措施，王必勝透露，包含口罩第二階段鬆綁、入境0＋7自主防疫、大陸來台旅客唾液篩檢、確診者隔離，以及確診通報定義等，都將依優先順序進行調整，其中口罩及邊境政策的鬆綁速度會較快，本周就會先宣布室內口罩鬆綁措施。

指揮中心發言人莊人祥進一步說明，入境政策將朝快篩方面進行檢討，包含減少入境旅客篩檢次數、不發放免費快篩試劑等都會考慮，至於現行「0＋7」自主防疫則不會有太大改變。

另外，確診者的隔離政策可能出現巨大轉變，莊人祥透露，未來擬取消「5＋N」隔離措施，改以非強迫性隔離取代，例如快篩陽性的輕症個案，會建議在家休息進行自主隔離，但中重症個案仍需住院接受隔離治療。