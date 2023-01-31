台灣詐欺案件屢創新高，宅神朱學恆昨（30）日直播時有感而發，並表示近期不只利用APP、社群軟體買股票的金融詐欺頻傳，上市櫃公司獨立董事把股民當韭菜的案例也越來越多，今年四月恐遭下市的中福公司，就是典型的案例，更點名前司改會執行長高榮志，不能只是搶經營權發大財，就把股民當韭菜。

昨晚宅神朱學恆在直播時表示，近期中福公司也因去年終止會計師委任及臨股會有瑕疵無法變更登記，導致未交去年第2、3季財報，證交所則勒令從去年8月18日起，中福股票停止買賣，且若未在6個月內補交財報，恐將面臨今年4月股票下市，屆時將有無數股民血本無歸。

朱學恒指出過去司改會力推廢死，滿口仁義道德，把台灣搞爛以後升官開心，但也點名前司改會執行長高榮志這次更是化身經營權大戰專家，身為中福公司獨董過去幾個月把上市公司中福搞到不能交易且即將面臨下市。宅神朱學恆也表示，他不反對搶經營權發大財，但非常不爽把倒霉的股民當韭菜割。

且根據去年8月17日中福公司收盤價為44.20元，表示這半年來買股票的股民的投資都卡住無法變現，未來下市更是股票變壁紙，呼籲獨董高榮志及主管機關應該負責，不應該為了經營權之爭，傷害股民權益。