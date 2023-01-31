儘管因亞洲多個國家適逢農曆新年假期，交投清淡致日本廢鋼市場維持平穩，不過仍處高價，加上冬季效應持續帶動美國國內廢鋼收購價格上漲，令美廢上漲2.5%，為反應國際煉鋼原料成本，豐興公司提前調漲國內廢鋼，順勢帶動鋼筋價格上漲。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲10美元，報每公噸410美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸129.45美元，漲逾2.3%。(商品行情網)