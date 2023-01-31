大型科網族群走穩，美團漲1.3%，騰訊漲0.7%，阿里巴巴漲0.5%，京東漲0.2%，小米漲0.1%。金融類股也上漲，招商銀行漲1.8%，中國平安保險漲1.3%，香港交易所漲0.6%，友邦保險漲0.5%，建設銀行與工商銀行都漲0.4%，匯豐控股開高0.3%。

比亞迪指出，新能源汽車持續爆發成長，預計2022年純益160億至170億人民幣，年增預估425.4%至458.3%，每股盈餘估5.5至5.84人民幣。市場原預期比亞迪去年可賺進132億人民幣，成長334%。因財報較預期佳，比亞迪股價也開高3%。

大陸統計局公布，元月製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，月增3.1%，重返景氣榮枯點50以上並符合預期，顯示當地製造業景氣正在回升。若分類來看，生產指數為49.8，月增5.2%，新訂單指數為50.9，也較上月成長7%。