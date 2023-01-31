新內閣今天交接上任，內政部長林右昌臉書發千字文，檢討民進黨去年九合一大選敗選原因。民進黨立委陳亭妃今天表示，林右昌把過去8年跟人民的接觸，以及這段時間人民給他的建議，做了徹底的說明跟檢討，這就是檢討完整軍再出發，期待新內閣可以讓人民更有感。

林右昌今天凌晨表示，當了八年市長，三句不離柴米油鹽醬醋茶；雖然卸任市長了，但這一個月來最關心的一件事情，還是中、小、微型企業行號的疫後振興問題。

林右昌說，疫情三年，台灣的國家總體經濟表現非常亮眼，但總體經濟表現好，是因為航運與資通訊電子等進出口產業大幅成長，實際上有很多中、小、微型企業行號受傷損失慘重，重傷、倒閉或歇停業的不計其數。

「所以，當媒體大肆報導經濟成長率多少，某大企業賺了多少錢，某公司年終獎金50個月優於去年40個月時，只會讓這些受創的中小企業主更加無奈與氣憤！」讓因疫情而失業被迫轉業的勞工朋友們產生更強烈的相對剝奪感，這不僅是經濟問題，也產生社會階層磨擦，衍生出社會問題。

林右昌表示，這些小企業主有很多都是民進黨長年的支持者，但三年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

陳亭妃今受訪時表示，在內閣改組了之後，其實人民更期待的是，民進黨如何做過去的檢討，並且在檢討之後整軍出發，今天林右昌做了一個很重要的動作，就是把他這8年來跟人民的接觸，還有在這段時間人民給他的建議，做了一個徹底的說明跟反省。

陳亭妃認為，未來作為第一大部的內政部長，林右昌的這個反省會讓他更有能力、更可以與民眾貼近，把民眾沒有辦法感受到的東西，透過他的職權可以做得更好、做得更多，這就是檢討完整軍再出發，期待林右昌在今天發文之後，新內閣團隊可以讓人民更有感。