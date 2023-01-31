陳建仁「借調」上任閣揆 朱立倫：歷史空前 11:362023/01/31 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前副總統陳建仁今就任行政院長，但從中研院特聘研究員職務「借調」遭質疑。國民黨主席朱立倫今批，陳要任行政院長、閣揆，還要兼任或續占原職位，這是歷史上從沒發生的；過去的確有政務官以借調方式到任，但閣揆大概是空前的。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前副總統陳建仁今就任行政院長，但從中研院特聘研究員職務「借調」遭質疑。國民黨主席朱立倫今批，陳要任行政院長、閣揆，還要兼任或續占原職位，這是歷史上從沒發生的；過去的確有政務官以借調方式到任，但閣揆大概是空前的。 朱立倫表示，面對社會這樣的批評，陳建仁作為一位新任行政院長一定要虛心受教，而且能夠誠懇的跟大家表達、說明，是不是應該要全力以赴為台灣來打拚，為中華民國來打拚？ 陳建仁捨不得 敗選政府組新閣 蘇貞昌含怨下台 雲嘉嘉南新春團拜 縣市長提願景 #借調 #閣揆 #行政院長 #陳建仁 #朱立倫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 準發言人出聲了喊「陳建仁非首例」：借調一直都有 15:072023/01/30 政治 陳建仁借調任閣揆 藍委轟留後路缺改革魄力 13:452023/01/30 政治 賴清德小心！吳子嘉警告「這人非常會作秀」2024恐大洗牌 08:312023/01/31 政治 新聞透視》新系抬轎變坐轎 全面備戰2024 04:102023/01/31 政治要聞 女力亮點 女首長占17％ 婦團認為仍未達標 04:102023/01/31 政治要聞 稱侯最強母雞 朱立倫不鬆口提名時程 04:102023/01/31 政治要聞 不是陳建仁 郭正亮爆新內閣絕對關鍵人物：能降低仇恨值 08:302023/01/31 政治 喊「吃萊豬可換加入CPTPP」的他竟入閣 媒體人嚇呆喊一句 08:572023/01/31 政治 府院公布新人事為何不見顧立雄？真相曝光 09:142023/01/31 政治 借調組閣 趙少康轟陳建仁戀棧愛錢 04:102023/01/30 政治要聞 不連任議員為何直接進內閣？ 阮昭雄「感謝蔡英文肯定」 08:492023/01/31 政治 溫暖內閣與年輕人距離 04:102023/01/31 時論廣場 從于右任與王建煊 惋惜陳菊 04:102023/01/31 時論廣場 陳建仁1行為讓她看不起 媒體人批扭曲歷史：他爸是國民黨白派大咖 10:492023/01/31 政治 影》溫暖內閣上任 陳建仁：人生最後一個政務人員公職 09:072023/01/31 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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