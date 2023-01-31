前副總統陳建仁今就任行政院長，但從中研院特聘研究員職務「借調」遭質疑。國民黨主席朱立倫今批，陳要任行政院長、閣揆，還要兼任或續占原職位，這是歷史上從沒發生的；過去的確有政務官以借調方式到任，但閣揆大概是空前的。

朱立倫表示，面對社會這樣的批評，陳建仁作為一位新任行政院長一定要虛心受教，而且能夠誠懇的跟大家表達、說明，是不是應該要全力以赴為台灣來打拚，為中華民國來打拚？