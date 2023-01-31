使用手機有溫度限制！一名男網友分享，他在氣溫0度的地方想使用iPhone卻發現手機電量不足，想要充電卻不能充，引起網友討論，不少人集思廣益「暖手機」的方法，包括貼暖暖包、打遊戲等。根據蘋果官方網站資訊，iPhone手機建議在攝氏0度到35度的環境中使用，太低溫恐會自動關機，太高溫則可能損壞電池。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》分享，他所在的地方氣溫0度，iPhone手機像是放到冰箱裡一樣，摸起來超級冰，電量不足想充電，插上充電頭卻跳出「由於溫度過低，充電速度減慢，待手機回溫後，將返回正常充電速度。」

貼文引起網友討論，不少人分享各種「幫手機暖身體」的做法，「給他蓋被子，沒開玩笑」、「後面貼個暖暖包，很快就會好」、「玩一下遊戲就燙了」、「這也太酷了吧，從沒遇到過」，另有過來人表示，他去日本北海道旅遊發現，在氣溫過低的狀況下，即使手機維持正常充電速度，迅速充飽電了也沒用，因為當氣溫過低的時候，手機電量會瞬間歸零。

根據蘋果官網的資訊，建議在攝氏0度到35度的環境中使用iPhone手機，因為溫度過低或過高都會導致裝置為了調節溫度改變運作模式，若在極度高溫的環境下使用手機，可能會永久縮短電池續航力；如果是在極冷的狀況下使用，手機電池續航力將會暫時縮短並關機，只要恢復到正常溫度，就可以開機使用，且電池續航力也會恢復正常。