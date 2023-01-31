環狀線第一階段經營權30日到期，確定移轉給新北市，不過民進黨新北市議員質疑，侯市府早在2020年就說「自己捷運自己經營」但截至昨合約到期，只移交一紙財產清冊，對於維修保養、人員管理與捷運警政卻是零進度，未來遇到緊急事件，請問是新北市長侯友宜負責，還是台北市長蔣萬安負責。新北市長侯友宜今受訪表示，在交接過程當中一定是循序漸進，人員調整是一步一步的能夠到位。

市議員顏蔚慈表示，直言「哪間公司經營權移轉只移交財產清冊？」，未來若發生軌道或維修問題、站區內的緊急事件，卻不知道責任歸屬於誰，市民權益誰來守護，她也質疑侯是躲在「侯侯做代誌」口號下，呼攏新北市民。

市議員戴瑋姍則說明，環狀線不但由新北市自負盈虧，每年更需要支付台北市府3600多萬元的行政管理費，侯市長自2020年起便信誓旦旦地說「自己的捷運自己承擔」，要求台北市展開協商，不但沒有任何下文，還把共同營運的問題甩鍋給交通部。

戴瑋珊也說，環狀線營運需要六百人，但新北目前卻只從北捷接收200人力，其餘400人不知從何而來，質疑新北完全沒有能力吃下環狀線，這次根本是假移交、黑箱作業移交。

市議員林秉宥進一步表示，環狀線第一階段的14站都在新北境內，未來的南北環段、東環段，更有7站也在新北，未來城市發站都要靠捷運站體周邊整體開發，但雙北對比下，新北相當弱勢，市府應盡速拿回主導權，才能對在地居民更有利。

林秉宥也說，侯市長曾拍胸脯掛保障取回第一階段的經營權，如今卻是全線再一起協調，侯市府大作表面功夫、侯市長淪為跳票市長。

新北市長侯友宜今受訪表示，在交接過程當中一定是循序漸進，人員調整是一步一步的能夠到位，民眾最在乎的是你的服務品質有沒有提升，舒適度、感受度有沒有更好，在交接穩扎穩打絕對不能亂，所以不管設備、不管人員的交接，一定有一個期間，這個期間包括教育訓練，包括人員的銜接，包括調整如何更到位這是兩個事，大家一起會共同面對。