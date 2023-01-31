法新社報導，烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）今天告訴法新社，這項上週通過的新規定已經生效，「現在他們只能因公務需求出境」。

新規定實施前，烏克蘭才因一連串貪腐指控而產生人事異動。多名官員遭控在戰爭期間出國度假，烏克蘭副檢察長席孟能柯（Oleksiy Symonenko）也因帶著家人前往西班牙馬貝雅（Marbella）度假而辭官。

狄姆欽科表示，根據新規定，高階官員只有在探視子女、接受醫療處置或替親人奔喪時才得以出境。

女性公務員及地方官員同樣適用出境禁令。

烏克蘭國會議員吉拉成柯（Iryna Gerashchenko）譴責這規定根本是「民粹主義的決定」，強調地方官員約1萬5000名是女性，且有部分為志工。

吉拉成柯在臉書（Facebook）上表示：「起初，當局呼籲所有有能力的人帶著孩子們離開過冬，現在他們都不許離開了…當局持續採取這些與對抗暴行無關的輕率措施。」

自從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日宣布揮師烏克蘭，烏克蘭役齡男子就被命令留在國內，僅少數例外情形可出境。