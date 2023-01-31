石女身上的紅包袋藏有毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

1名61歲的黃姓駕駛過年期間載著1名女性友人，行經林園區溪州三路的一處農田時，疑似迴轉不慎，整輛車「降肉」倒栽蔥入田中，員警見狀上前協助，雖然駕駛沒有酒駕，也聲稱沒有攜帶違禁品，但眼尖女警在女性友人包包中發現1包紅包袋，裡面沒裝錢，竟是毒品和吸食器，訊後依法送辦。

林園派出所員警21日凌晨1時許，行經林園區溪州三路的一處農田，發現61歲的黃姓男子駕駛自小客車，載著另一名42歲石姓女子，但車子後輪卻「降肉」田中，動彈不得，好心上前協助。

黃姓男子指稱要找友人打牌，不料迴轉時整輛車卻倒栽蔥陷入田裡，原先懷疑黃男酒駕，不過經酒測並沒有酒精反應，但再盤查身分時，2人神情閃爍並且刻意避開警方，讓員警直覺可疑，經詢問雙方是否有攜違禁物品時，雖皆辯稱：「沒有！過年過節耶」

但眼尖員警在石女所攜帶的包包內發現一只紅包袋，袋內裝有鐵盒，當場查獲10小包安非他命及吸食器等證物，全案訊後依毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦，黃男則待尿液檢驗結果後，再行函送偵辦。