新鳳山分局採垂直綠化造景，與鄰近熱帶園藝試驗所融為一體。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

逾40年歷史的鳳山分局老舊重建，新建築本體3月完工，「白色」亮色系、多層次退縮規劃加上「高雄厝」深陽台的經典造景設計，與鄰近鳳山熱帶園藝試驗所融為一體。新警局擺脫過往的壓迫及威嚴感，堪稱高雄最大、最美的警分局。

鳳山分局警務繁重，原建物老舊，耐震性、空間、硬體設備均不足。高市府向中央爭取及編列相關經費約4億元，選定於文龍東路上與熱帶園藝試驗所為鄰，新建地下2層、地上8層建築物，由工務局新建工程處負責興建督導，目前幾近完工，預計3月可完工取得使用執照。

高市府新工處指出，新鳳山分局辦公大樓為符合現代警察新形象，擺脫以往「管制與懲處」的刻板印象，轉型「服務與照顧」。過去警察局建築的「象徵性」由「開啟性」取代，設計理念也從「衙門」轉變成扮演社區保母角色的「社區安全中心」。

新建物外觀以白色系輕巧明亮的設計，降低壓迫及威嚴感，淺色系立面減少日射熱。主體摒棄以往警察局的設計慣例，不抬高主體建築、不設置迎賓迴車道，讓分局直接迎向在地居民，縮小警民之間的距離。此外，藉由量體退縮營造立面層次，增加空間通風採光效果，並且營造出屬於警局的「內埕」。

新建物也採用「高雄厝」深陽台的設計，導入垂直立體綠化，藉由錯層植栽配置，創造街廓綠意景觀，與周邊既有綠意串連，另於建築立面臨路一側進行綠化，創造街廓綠意景觀與既有緊鄰鳳山熱帶園藝試驗所綠意串連。

新鳳山分局完工後，將可提供員警完善的辦公空間，提升民眾服務品質及洽公舒適度，成為高雄特色新「警」點。