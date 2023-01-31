高雄52歲蔡姓男子因長期待業在家，不滿頻頻遭姐姐碎念，多日前負氣離家，晚上都睡在公園長椅，直到前天寒流來襲，在公園散步的民眾見他毫無動靜的模樣，驚覺有異報警。警方獲報到場，才發現他是遭姐姐通報的失蹤人口，於是帶返所並通知姐姐帶回，姐姐見到多日未見的弟弟，頓時相擁喜極而泣，也向尋獲的員警頻頻道謝。

29日晚間7時許，有民眾在本和里滯洪池公園散步，發現公園內的長椅上躺著一個蓬頭垢面的男子，民眾見他毫無動靜的樣子，驚覺有異，立即報警求助。

三民二分局鼎山派出所獲報，立即派遣巡邏員警到場了解，男子這時見員警到來，一臉疑惑的緩緩起身，員警見狀也鬆了一口氣，向他詢問身分，得知他為蔡男，還發現他為20日遭其姐姐通報為失蹤人口。

蔡男聽聞自己變成失蹤人口，向員警坦承，他與姐姐同居住在前鎮區，但他長期待業在家，經常遭姐姐碎念，最後因受不了，19日負氣離家出走，夜間無處可去僅能在公園睡覺，員警聽聞蔡男離家理由哭笑不得，先行提供餅乾、茶水予蔡男果腹，並將其帶返所，並通知姐姐到所。

姐姐到派出所後，見到許多未見的弟弟，頓時喜極而泣，連忙擁抱著他，但還不忘碎念「讓她們很擔心」，蔡男聽聞後，也像姐姐認錯，保證「不會再犯了」，姐姐離開派出所時，還不忘向員警們連聲道謝。