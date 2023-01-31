南投縣第二選區立委補選3月4日投票，民進黨主席賴清德昨下軍令，全力輔選民進黨立委候選人蔡培慧，要全力打響上任黨主席第一戰。國民黨主席朱立倫今表示，對南投立委補選國民黨一定是戰戰兢兢、一步一腳印，絕對不敢鬆懈。

朱立倫說，包括南投縣長許淑華、南投縣議會議長、立委、各縣議員，大家都會團結一致地來支持國民黨立委候選人林明溱能夠高票當選。

朱立倫表示，因為民進黨擁有中央無窮資源，還有各種社會資源，國民黨一定要非常謹慎、小心，如同1月8日台北市立委補選，絕對不敢過分樂觀，一定會認真努力。