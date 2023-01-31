春節剛結束，大陸各地迎來招工保生產的黃金期，「搶人大戰」啟幕。據不完全統計，包括廣東、浙江、江蘇、福建在內的多個沿海大省開啟搶人模式，大手筆佈局跨省招工、人才招聘，助力企業實現新年開門紅。像是1月24日（大年初三），就有4輛從廣東中山南頭出發的大巴車抵達廣西梧州，專車「點對點」接回超過160名TCL空調員工，也成為今年春節廣東最早的一班返工專車。

隨後1月26日（大年初五）的福州長樂國際機場，也有來自雲南的238名務工人員順利抵達福州，這也是2023年春節後福州市人社部門通過免費包機接回的首批重點企業返工務工人員。

甚至一些地方還對企業包車返工復工、新招初次就業員給予資金補貼。例如深圳就祭出對2月5日前，市外原在職職工返工達500人以上的企業（勞務派遣單位除外），按照每人200元（人民幣，下同）標準發放一次性返工交通補助，每家企業最高40萬元。

通過百度遷徙的資料，也或可一定程度反映出各地復工情況。以正月初六也就是節後開工前一天的春運返程小高峰為例，回顧2022年當天熱門遷入地排名前5的省份分別為廣東、四川、江蘇、湖南、山東，而2023年排名前5的省份則為廣東、四川、江蘇、湖南、河南。

根據每日經濟新聞報導，大陸節後搶人招工的盛況年年都有，今年尤其激烈。 這背後不容忽視的隱憂，是伴隨人口負增長而來的勞動力減少。僅過去一年，全大陸勞動年齡人口比2021年減少666萬人。