伊蒂哈德勇奪沙烏地超級盃冠軍，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）效力的名門艾納斯卻於準決賽遭到伊蒂哈德以3比1淘汰，C羅還錯失進球機會，令球迷相當失望。TikTok流傳著幾段影片，包括球迷踐踏C羅的球衣，以及一位艾納斯球團高管喊道：「我花了2億歐元，結果他唯一會做的事只有Siuuuu！」

C羅雖然在表演賽踢進兩球，沙烏地明星隊卻還是輸給梅西（Lionel Messi）效力的法甲豪門巴黎聖日耳曼。C羅誇口要「把頂級足球帶進亞洲」，但他在沙烏地聯賽的首顆進球還沒出現，暫未能踏出第一步。艾納斯總教練賈西亞（Rudi Garcia）說：「C羅錯失了一個可以扭轉比賽的機會，但我還是要恭喜對手伊蒂哈德。」

有外媒報導艾納斯球迷爆發不滿而踩踏C羅球衣，不過經過更多查證，踩踏球衣的乃是對手伊蒂哈德的球迷，那位幾乎抓狂的「艾納斯球團高管」也只是據稱而已，不能肯定那是球團的真實反應。對手伊蒂哈德的球迷為了挑釁C羅，還故意在球場外高呼梅西的名字。

事實上當地球迷還是很喜歡C羅，前幾日他為女友喬治娜（Georgina Rodriguez）慶祝29歲生日，走進高檔的餐館大廳之後立即被全場的客人包圍拍照，顯然他們早知道C羅在這裡訂了座位，C羅也友善地拿起自己手機對著群眾拍攝，成為有趣的畫面。