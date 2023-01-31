回顧1月16日盤價，國內廢鋼每公噸上漲500元，鋼筋基價也每公噸上漲400元。型鋼產品則持續平盤，已連兩周持平。

本周豐興盤價，廢鋼、鋼筋農曆過年後漲勢延續，廢鋼收購價在每公噸1.24萬元，鋼筋價格為每公噸2.12萬元，而型鋼基價則持平至每公噸2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平為435美元，主因是東亞年假交易清淡維持高價平穩；而冬季效應帶動美國國內廢鋼收集難度收購價格上漲，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價則持續漲勢，上漲至每公噸410美元。澳洲鐵礦砂也從每公噸126.5美元續升至129.45美元，漲勢維持。

鐵礦砂方面，受大陸提振房地產政策偏多加上封控放寬，持續提振市場需求預期心理，加上澳洲季節性雨季因素影響發貨，鐵礦砂維持上漲。

豐興去年12月合併自結稅前盈餘3.48億元，年減36.10%、月增19.66%；去年全年稅前盈餘37.81億元，年減24.80%。甩開去年下半年鋼市疲弱表現，今年鋼鐵產銷可期而推動營運數字，豐興2月24日受國票綜合證券邀請召開法人說明會，將有更明確展望狀況說明。