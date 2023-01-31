該《計畫》主要是概述歐洲如何保持其綠色產品製造中心的地位，包括電動車，並對中國和美國的數十億美元補貼計畫做出回應。

根據路透看到的歐盟計畫草案，其將堅持認為，淨零產業的貿易和競爭應該是公平的，其它夥伴國家的提議可能產生不希望看見的結果。

該草案說，中國的補貼為歐盟的兩倍，其2800億美元的投資也扭曲了市場，並確保中國在數個技術領域的領先地位。

「歐洲及夥伴國家必須採取更多措施，以打擊這些不公平補貼和持續的市場扭曲所造成的影響」。

執委會說，貿易的開放性是歐盟確保在淨零產業保持技術領先的重要組成部分。

歐盟執委會將尋求擴大歐盟自由貿易協定網路，建立全球關鍵原物料的合作夥伴關係，並部署貿易保護措施。

根據這份檔案文件，歐盟將利用本月生效的外國補貼規定，調查第三方國家發放的補貼，是否有對歐盟內部市場產生影響。

該文件指出：「歐盟還將與夥伴國家合作，以發現並解決中國的扭曲性補貼或不公平貿易做法，包括關於智慧財產權盜竊或強迫技術轉移的非市場經濟作法」。