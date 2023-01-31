永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示，依最新公布之12月個人消費支出(PCE)物價指數，年增率5%，低於11月的5.5%，而扣除能源及食品價格後的核心PCE指數，更達2021年10月以來新低，顯示聯準會升息政策正逐步達成階段性目標。

陳世杰分析，隨著升息壓抑通膨有所進展，緊接而來的景氣逆風，恐將企業營運推向更大挑戰，但同時也是價值型投資的另一次機會。以去年來看，S&P 500價值指數表現已強壓S&P 500成長指數，而今年迄今不到一個月，截至1日27日，S&P 500價值指數累計已漲6.4％，持續領先S&P 500成長型指數的5.67％，可見多數投資人態度仍偏審慎，價值型標的相對受青睞。

最新各項數據均顯示，美國經濟已出現放緩徵兆，企業面臨獲利下修風險，在各大價值型產業中，數位基礎建設不僅具剛性需求，長期營運與客源皆相對穩定，而且近年在5G通訊、雲端運算、電動車等趨勢風潮下，民眾對數位電塔、資料中心、智能運輸、智慧電網、充電樁等數位基建需求更盛，各國都有加速強化數位基建的迫切壓力。

永豐ESG全球數位基礎建設基金的前五大持股包括:美國電塔、愛克斯龍公司（美國）、Cellnex電信（西班牙）沃旭能源（丹麥）、皇冠城堡國際公司（美國）、阿特蘭蒂卡持續基礎設施（美國）。