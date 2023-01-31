受中國大陸疫情干擾，市場需求減緩，長興2022年12月合併營收35.87億元，月減少11.96％，年減18.81％。復因年末季節性費用支出增加，營業費用率較高，12月稅前盈餘0.53億元，較上月減少73.09％。

長興2022年全年營收維持與2021年相當，然受到上半年原料上漲、下半年去化庫存等因素，全年稅前盈餘減少20.69％。以各事業部門的展望來看，合成樹脂、特用材料的主要市場在中國大陸，大陸封控鬆綁之後，預期經濟活動將逐步回復熱絡；電子材料部分， 隨PCB產業持續去化庫存，產業景氣可望回升，乾膜光阻出貨也將隨之增長。

長興近年積極布局東南亞生產基地，馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增，因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化，去年已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備，未來也密切觀察東南亞合適的拓展據點，開發各事業部門業務。