內政部長林右昌31日上任前在臉書寫下千字文，言談中表達對中小企業的不捨，更直言這就是去年民進黨敗選的關鍵因素，因此振興產業就是他出任後的首要任務，似乎在表達對政府施政的不滿。但他上午受訪時強調，蘇內閣做得非常好，但未來應該要更重視受疫情衝擊的中小企業及個人，相信新內閣團隊會一起努力解決人民的問題。

林右昌感嘆說道，雖然卸任，但這一個月來最關心的事還是中、小、微型企業行號的疫後振興；疫情3年來，台灣國家總體經濟表現亮點，是因為航運與資通訊電子等進出口產業大幅成長，實際上周邊有很多中、小、微型企業行號受傷損失慘重，重傷、倒閉或歇停業的不計其數。

林右昌說，許多夥計兼老闆的小企業主（台語說：校長兼撞鐘），因為抵抗疫情最後搞到倒閉歇業，不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦。這群人看到媒體大肆報導經濟成長率時感到更加無奈與氣憤，同時也讓因疫情而失業、被迫轉業的勞工朋友們產生更強烈的相對剝奪感。

他指出，這些小企業主有很多都是民進黨長年的支持者，這些年輕朋友很多過去也都投給了小英總統，但3年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大，「這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。」

此文一出，外界認為林右昌是在暗批政府施政不力導致人民無感，但他上午結束交接典例後澄清，其實前院長蘇貞昌帶領的內閣團隊做得非常好，無論防疫或經濟，但未來應重視，在防疫過程中受到傷害的中小企業和許多個人，「我想總統很關心、陳院長也非常重視，相信整個新內閣團隊會一起努力解決人民的問題。」