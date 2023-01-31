捷克準總統帕維爾當選後致電烏克蘭總統澤倫斯基，昨也與蔡英文總統通話。對此，國民黨立委江啟臣表示，帕維爾過去曾公開表示捷克與台灣交流維持一中原則，因此他與台灣交流是以「一中兩制」原則進行，他呼籲蔡政府應該把象徵性的價值相挺，轉化成具體合作才對。

江啟臣恭喜帕維爾贏得民主選舉，也正面看待各國領袖跟中華民國總統對話，並歡迎國際友人對台灣的支持。過去捷克議長也來過立法院，發表過演說，準總統致電中華民國總統是友台具體象徵，帕維爾過去擔任北約組織軍事委員會主席，當選後致電澤倫斯基跟蔡總統，凸顯親西方、親美立場。

不過，江啟臣也指出，帕維爾曾經公開表示捷克跟台灣的交流是維持一個中國原則，也就是在一個中國政策下，以兩制原則進行，「一中兩制」跟歐盟美國一樣遵循一中政策，將台灣跟捷克關係定位為「特定關係」，與台灣維持在科技文化貿易方面的交往，畢竟還是以他們國家利益優先。

江啟臣強調，對台灣來講應該還是用經貿科技軟實力去深化雙邊或多邊關係，並提醒政府，請友邦正視「中華民國存在的事實」，美國總統川也曾於2016當選後與蔡英文通話，但後來就沒再通話，因此帕維爾正式就任後是否還與蔡總統通話還要再觀察。

江啟臣呼籲，蔡政府應該努力把象徵性的價值相挺，轉化成對台灣人民更有利、更安心、更具體的合作才對。