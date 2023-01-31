台北捷運公司環狀線第一階段經營權由新北市接手，民進黨新北市議員批評是「做表面」。新北市長侯友宜今（31）日表示，我們完全按照契約來走，循序漸進分設備、分人員、分期進行，目標當然是愈快愈好，最重要是讓民眾不受影響，且提高服務品質，未來環狀線整體完工後，將由一家機構承接整體營運，會再做詳細討論。

侯友宜強調，交接過程一定是循序漸進，人員的調整是一步一步到位，民眾最在乎的是服務品質有沒有提升，舒適度、感受度有沒有更好，交接穩扎穩打，絕對不能亂，所以不管設備、人員的交接，一定有一個期間，包括教育訓練、人員的銜接及調整如何更到位，這是兩個市會一起共同面對的。

關於期程侯友宜說，目標當然是愈快愈好，交接的過程中哪一部分可以先快、哪一部分一定要在穩中裡做到更精緻，捷運局目前都是為兩市在交接過程中的細節，做好詳細的討論，一步一步把它做到位，

侯友宜表示，從台北市柯市府到現在，都完全按照契約來走，到元月底契約已經到了，過程中我們談了很多次，不但完全照契約走，更重要在交接過程最大的原則，是讓搭乘的市民朋友們，能夠安全、便捷、舒適，然後更有觀光、休閒、藝術、文化能夠融入在裡面，讓民眾不但完全沒有受到影響，更可以不斷提高服務的品質，這才是我們最終的目的。

侯友宜說，交接除了按照契約以外，我們分設備、分人員、分期進行，在交接的過程中也同時去了解，怎麼樣做更會提升服務民眾的效力，這部份兩個單位都有共識。感謝雙北市的副市長多次開會，雙方目標明確，既然目標明確，我們就全力以赴，讓環狀線目前的經營狀況，在交接順利以外，更重要能夠提高服務的品質。

侯友宜指出，未來在東環、南北環興建完畢以後，決定將由一家機構承接整體營運，所以目前環狀線的整個營運，按照契約由新北市來接，先由新北市來承擔，未來整個環狀線都好了，我們會再做詳細的討論。