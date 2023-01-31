陸軍專科學校前校長石文龍少將在2019年12月調離後，仍將自己私人車輛停在校內長達2個月，遭一名黃姓教師認為占用停車場，經拍照後向國防部檢舉，右上傳臉書提出質疑「疑涉及侵占或貪污罪、國防布又要蓋住了嗎」，石不滿提告誹謗，台灣高等法院判黃男無罪確定。

黃男是陸軍專科學校之教師，他在2020年3月22日中午在FACEBOOK「靠北長官」社圑、「KL Huang」暱稱之FACEBOOK之個人臉書網頁及立委臉書專頁上散布「陸軍前校長石文龍已離職卻佔用學校停車場，疑涉及侵占或貪汙罪」等語，檢方偵結後依加重誹謗罪起訴。

桃園地方法院一審判黃男無罪，檢提上訴後，高院認為，黃是在向國防部民意信箱陳情，指石離職後，仍將其中1輛汽車停放學校達2個月，經國防部於2020年3月20日回覆，他才在22日張貼文章，指石「已離職卻佔用學校停車場，疑涉及侵占或貪污罪」並附有石的車輛停放於學校之照片，指摘石占用學校停車場。

高院考量一般非深諳法律之人，就公家停車位遭不當使用之情形，於情緒激動下，以事涉「侵占或貪汙」之用語質疑，尚難認係專以汙衊對方人格為唯一目的，此際之言論自由自應優於名譽法益而受保護。

高院表示，黃的言論，是基於客觀之事實，憑相當理由，而就與公共利益有關、可受公評之事所為的合理評論，不能成立刑法誹謗罪，判決駁回檢察官上訴、黃無罪確定。