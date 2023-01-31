剛度過大吃大喝的年假，許多人會有胃食道逆流的困擾，但卻常以「上呼吸道」不適呈現，肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，其家人近期一直反覆有咳嗽等感冒症狀，超過一個月仍未康復，後來才知咳嗽、沙啞問題有大半原因是胃食道逆流。

由於胃食道逆流症狀常會以喉嚨相關，詹宜學在其臉書粉專分享，9種胃食道逆流症狀，「若相似症狀達5項以上，表示逆流嚴重。」這9項為聲音沙啞、常常清喉嚨、喉嚨過多分泌物或黏液、吞嚥困難、飯後或躺下時咳嗽、呼吸困難、慢性咳嗽、覺得喉嚨異物感，以及「胸痛、胸口灼熱、胃酸逆流、消化不良等」。

詹宜學表示，他的家人最近一直反覆感冒，有流鼻涕、咳嗽，持續超過1個月未見康復，醫師指出，喉嚨咳嗽、沙啞問題有大半原因是「胃食道逆流問題」，難怪家人吃了很久的咳嗽藥、止痛藥，都不見好轉。

他並表示，造成胃食道逆流的原因很多，飲食是非常重要的原因之一，因此他列出可以吃的食物及應避免的食物。

可吃的食物：

白開水、洋甘菊茶、低脂牛奶、燕麥片、全麥榖物、雞肉（蒸煮）、魚肉（蒸煮）、豆腐、蘆薈、蔬菜、芹菜、花椰菜、蘆筍、四季豆、蘑菇、馬鈴薯、薑、香蕉、山藥、玉米、櫛瓜、紅蘿蔔、酪梨、優格、少量橄欖油。

盡量避免的食物：

碳酸飲料、氣泡水、含酒精飲料、奶油、培根、香腸、肥肉、巧克力、薄荷、花生醬、辣椒、胡椒、番茄、青椒、大蒜、洋蔥、檸檬、鳳梨、奇異果、烤肉醬、番茄醬、千島醬。