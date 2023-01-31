展望金兔年，台股在紅包行情預期下，量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，不過，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股高息ETF來介入布局，既可參與台股後市上漲契機又可分散個股投資風險。

群益投信指出，展望台股後市，農曆春節過後，中國解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，台灣半導體產業仍面臨存貨過多的窘境，雖企業預期經濟將轉弱、需求下滑等多項挑戰，迫使大廠紛紛下調對今年的獲利展望，並主動提前進行去庫存、減少新訂單的動作，但當經濟風險逐漸可控下，庫存調整有望於第一季落底，台股後市表現可期。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，以及聯準會姿態的變化，目前對於台股長線仍可重返多頭看法不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，需慎選標的產業及族群，預期2023年類股之間表現落差將會很大；攤開台股歷史，正報酬的年度遠勝負報酬，亦即台股長期呈現多頭趨勢，統計過去30年數據顯示，有22個年度上漲，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。