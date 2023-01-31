北市就業服務處辦理北市府徵才，共釋出167個職缺，薪資40K以上多達68個，月薪最高63K。就服處表示，今日上午10時起至2月6日下午5時受理網路報名，預計3月4日、5日舉辦甄試。

勞動局長高寶華表示，本次就業甄選共37機關參加，提供167個職缺，包括社工督導、研究員、網站服務員、心理師、關懷訪視員等，薪資40K以上的職缺多達68個，月薪最高達63K。

高寶華指出，北市資訊局為招募資訊人才，釋出聘用研究員，提供50K高薪，工作內容為辦理本府應用服務性及系統整合性工作、共通性資訊系統規畫、建置與管理、資訊專案的執行推動與管理等業務。

就服處指出，北市所屬各幼兒園也開出廚工職缺，包含南港區東新國小、南港國小；大安區建安國小、龍安國小、新生國小；萬華區新和國小；內湖區內湖國小、內湖幼兒園；大同區日新國小；中正區台北市立大學附設實驗國小；中山區吉林國小計11個幼兒園共12個職缺，月薪最高35K。

就服處說明，北市衛生局、社會局及相關所屬機關，提供多達102個職缺，起薪均落在36K至48K。其中，衛生局約聘關懷訪視督導職缺，起薪高達46K，隨每年考核晉升，更有機會可達63K的高薪，工作內容為督導社區精神病人、疑似精神病人及自殺高風險個案的整合性評估、處遇等第一線服務、督導社區處遇聯繫協調等業務。

就服處也說，北市都市發展局、工務局及相關所屬機關則提供24個職缺，薪資介於30K至48K，其中，聘用工程員工作內容為配合市府重大政策辦理都市計畫作業、各行政區個案變更作業及管區作業，以及協辦全市行政區通盤檢討作業等業務，歡迎具有都市計畫或工程相關學歷及工作經驗者不要錯過。