美國流行天團「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine）過去曾是風流浪子，2014年宣布與性感超模貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）結婚後，意外變成愛家好男人，但沒想到老婆貝哈蒂才剛宣布懷上第三胎不久，亞當李維便爆出調情並偷吃多名性感網紅，甚至想將情人的名字取為第三胎孩子的小名，遭到眾人撻伐。如今有外媒爆料，兩人的第三個孩子已在近日順利出生，貝哈蒂的態度也再度受到矚目。

根據外國媒體的報導，亞當李維與超模貝哈蒂普林斯露的第三個孩子已在近日出生，雖亞當李維在老婆懷孕期間傳出與多名性感網紅有染，但貝哈蒂仍選擇原諒並相信丈夫，讓兩人的婚姻持續維持下去。而網友看到消息後，紛紛表示「你好好唱歌不行嗎？」、「那也沒辦法，爆出來的時候老婆都已經懷孕了」、「孩子都3個了，除了原諒還能怎麼樣呢？」、「老婆心真大」、「現在當然只能原諒」、「希望他之後真的能好好對待家庭」再度於網路上掀起熱烈討論。

據了解，亞當李維與超模貝哈蒂在婚後共同育有2個女兒，亞當李維之後也開始轉性，經常在社群媒體上公開放閃，幸福的家庭生活令人稱羨。但沒想到他在老婆宣布懷上第三胎沒多久，就遭超兇性感網紅薩姆娜絲特蘿（Sumner Stroh）爆料兩人曾有一段維持1年多的婚外情，隨後又遭到瑜珈老師及2名辣模跳出來指控被他言語調情並相約3P，亞當李維則坦承自己的確有言語調情，但堅決否認肉體出軌，並向老婆道歉承諾永不再犯；而貝哈蒂則在事件爆發後神隱1個月，接著在社群媒體的限時動態上曬出對媒體及酸民吐舌比中指的照片，宣示捍衛婚姻，也破除兩人婚變的傳聞。