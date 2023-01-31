111年度各類所得扣繳憑單、股利憑單及信託所得申報書的申報期間自112年1月1日起至同年2月6日止，扣繳義務人、營利事業及信託受託人要依限完成申報。

財政部說明，憑單申報可採人工、媒體及網路方式，其中網路申報快速便捷，於申報期間內全日24小時均可上網辦理，例假日期間亦能照常申報。扣繳義務人、營利事業及信託受託人欲採網路申報者，可至財政部電子申報繳稅服務網站下載「111年度各類所得憑單（含信託）資料電子申報系統」軟體並完成安裝。

財政部表示，2月6日前如期向稽徵機關申報之111年度中華民國境內居住個人免扣繳憑單、扣繳憑單、股利憑單及相關憑單，扣繳義務人、營利事業、信託受託人得免填發憑單予納稅義務人，納稅義務人如需該等所得資料，可於4月28日至5月31日直接向稽徵機關申請查詢，如有取得該等憑單之需求，亦可要求憑單填發單位填發。

財政部提醒，憑單申報截止日將至，為避免集中於最後一天申報，造成網路壅塞，請尚未辦理申報之扣繳義務人、營利事業及信託受託人，儘早利用網路（申報期間內全日24小時均可上網申報）辦理。