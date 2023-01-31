台灣經濟研究院31日發布最新景氣動向調查結果，主要涵蓋製造業、服務業和營造業。製造業部份，2022年12月製造業營業氣候測驗點為85.97點，較上月增加0.81點，呈現連續兩個月上揚態勢。營建業2022年12月營業氣候測驗點為92.87點，較上月上揚5.55點，連續二個月呈現上揚的態勢。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，製造業景氣指標連2個月回升，是國內第一個觸底反彈指標的出現！

台經院調查製造業，認為當（12）月景氣為「好」比率為9.6％，較2022年11月12.2％減少2.6個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為49.6％，較11月41.3％增加8.3個百分點，其中化學工業、化學製品業、橡膠製品業、金屬製品業、電力機械與電子機械等有一半比例以上的廠商看壞當月景氣表現。

此外，由整體製造業廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由2022年11月的22.9％增加0.7個百分點至當月的23.6％，看壞比率則由11月的33.9％減少0.4個百分點至當月的33.5％，化學工業與鋼鐵基本工業看好未來半年景氣表現的廠商比例明顯高於看壞，儘管電子機械業廠商仍多看壞未來半年景氣表現，但看好程度亦較上月調查為高。

孫明德表示，對台灣製造業最重要的電子業，今年上半年營運表現恐不盡理想，不過一般認為下半年需求有望回溫，故雖有三成左右的電子機械業廠商看壞未來半年景氣表現，但看好未來半年景氣表現的廠商比例較上月調查相比明顯提升。