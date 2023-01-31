新任閣揆就任，行政院會也恢復邀請六都首長參加，台中市長盧秀燕表示，這是好事，她一定會出席，但也希望中央能多傾聽地方的建言，「希望出席有用」。

行政院會過去曾邀請六都首長參加，但過去2年多暫停邀請地方，如今新內閣將就任，再度邀六都首長出席，盧秀燕說，很高興聽到新的閣揆重啟邀請六都市長出席行政院會，這是好事，一定會親自出席。

盧秀燕表示，中央和地方應該要加強合作交流，她珍惜這樣的機會，但也希望出席有用，希望中央更重視地方的建言。