有台灣人日前到日本福岡大砲拉麵店消費，6人輪流吃3碗拉麵遭店員喝斥，氣憤地在網路上留下一星負評，嗆店家是「不通人情的死頭腦」，引發網友熱議，對此，身為福岡人的旅台作家「日本人的歐吉桑」表示，福岡是日本的拉麵聖地，規矩嚴格，有些老闆真的很兇、有個性，因此分享在福岡吃拉麵有5件事必須注意。

「日本人的歐吉桑」昨天（30日）在臉書指出，台灣拉麵店大多是服務業，但福岡是日本拉麵聖地，有許多經營10年不倒的拉麵名店，老闆也較有個性，很相信自己的拉麵，所以規矩嚴格，且對當地人來說，拉麵店不算服務業，是職人世界，只要求拉麵好吃即可。

「日本人的歐吉桑」表示，綜合上述原因，在福岡的拉麵店如果客人態度不好，或老闆不喜歡，客人就不一定能吃到拉麵，甚至有些老闆很兇會下逐客令，在當地並不稀奇。不過不管在日本哪裡，輪流吃一碗拉麵都不太好，加上事發的「博多大砲拉麵」是一間小店只有9個座位，所以老闆會生氣很正常。

「日本人的歐吉桑」表示，能理解遊客對福岡拉麵店的態度很不滿，確實有些老闆真的很兇，所以他想告訴所有想去福岡吃拉麵的人5件事，第一不要期待老闆的服務；第二接受老闆的個性；第三就算不喜歡上述兩者，也不要留負評，第四可以期待福岡的拉麵，因為真的很好吃；第五吃完不要去夜店，因為福岡拉麵味道重，會被女生討厭。