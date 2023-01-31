法國總統府27日舉辦農曆新年晚會，台灣駐法大使吳志中推薦包括巴黎律師公會登錄律師詹睿元等人一同出席。詹睿元28日在臉書透露，他擠進法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）身旁提到他是巴黎律師公會登錄的台灣人律師，馬克宏聽到台灣、律師字眼後眼睛一亮，握緊他的手說「太棒了，詹律師，請把電動車和半導體帶來法國」。

詹睿元在臉書表示，很榮幸出席法國總統府舉辦的農曆新年晚會，並表示因我國大使及外館同仁沒辦法出席，因此他說無論如何，得與現場賓客儘量互動，別辜負大使對他的期望。詹睿元提到，他擠進馬克宏身旁並感謝他對台灣的支持，第一次邀請我國人員於總統府同慶農曆春節，並介紹他是尼可拉斯·詹，巴黎律師公會登錄的台灣人律師，在台灣和法國中間工作，致力於提升兩邊投資及貿易」。

詹睿元透露，馬克宏聽到台灣、律師後，眼睛一亮並握緊原本要放開的手，向他說「太棒了，詹律師，請把電動車和半導體帶來法國」，詹睿元則回應電動車已經在路上，「但半導體需要您的幫忙」，馬克宏則表示「有需要幫忙請隨時和我們聯繫」，我則回覆：「我們的代表處的大門也永遠為您敞開」。

詹睿元說這一晚，他認識許多精彩的人，包括有商界、政界、別國外交人員以及藝文界等。詹睿元也提到，穿梭在不同組賓客之間，整晚他盡力的認識他能去認識的人，就連過去非常親中的法國總理他都發了名片，努力的傳達「台灣在，而且我們進來了」的這個訊息。至於吳志中未能參加此晚會，主因是現場有中國大使參加。