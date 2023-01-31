俄媒30日報導，俄羅斯政府當日公布了通過遠東線路對華輸送天然氣的政府間協議草案，其中提到中俄兩國鼓勵在遠東線路的天然氣貿易中多使用本國貨幣。俄羅斯能源部和外交部此前已與中國有關部門展開談判，待雙方達成一致時將簽署正式的政府間協定。

綜合塔斯社、衛星社報導，該協定草案指出，簽訂這份協議是為加強中俄雙方在能源領域的合作，並規定雙方在「通過遠東線路從俄羅斯向中國供應天然氣」合作中的基本條件，該線路涉及一段通過達利涅列琴斯克地區（俄羅斯聯邦）的烏蘇里江和虎林市（中國）的跨境路段。

協定草案還稱，中俄兩國在遠東線路的能源合作中將鼓勵使用更多的本國貨幣進行支付。

中俄遠東線路天然氣管道專案是中俄兩國繼東線天然氣管道專案外又一重大能源合作專案。該專案從俄羅斯的海參崴至中國，天然氣來源地為庫頁島。

俄羅斯總統普丁去年2月4日訪華並出席北京冬奧開幕式，期間雙方有關部門和企業簽署了《中國石油天然氣集團有限公司與俄羅斯天然氣工業股份公司遠東天然氣購銷協議》，意味著中俄遠東線路項目獲得重要進展。

俄羅斯天然氣工業股份公司（下稱「俄氣公司」）當時發布公告稱，中俄遠東天然氣購銷協議是兩國簽署的第2份天然氣長期供應合約。該線路達產後，俄氣每年輸往中國的管道天然氣供應量將增加100億立方公尺，加上「西伯利亞力量」管道的輸氣量，屆時對華供氣總量將達到每年480億立方公尺。

相比遠東線路，中俄東線項目起步更早。在2014年5月，中石油集團和俄氣公司就簽署了《中俄東線供氣購銷合約》，約定總供氣量超過1兆立方公尺、年供氣量380億立方公尺，期限為30年。

中俄東線的氣源來自俄羅斯遠東地區的科維克金、恰揚金等氣田，經由俄境內「西伯利亞力量」管道，中國境內段起自黑河市中俄邊境，末站位於上海市，途經9個省分，首期按每年50億立方公尺供氣，最終達到每年380億立方公尺供氣量。2019年12月2日，中俄東線天然氣管道正式投產通氣，輸氣量逐年增長。