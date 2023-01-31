藝人白冰冰主持的《我愛冰冰Show》，因音樂版權糾紛被追討6千多萬，事後爆出幕後黑手疑似楊繡惠，而該節目證實年後進行改版外，也傳出要將她踢出固定班底，如今眼見楊繡惠加入胡瓜在同時段的《最強綜藝秀》，不免讓外界做出諸多聯想，甚至遭網友怒嗆：「搶別人的工作」，對此，她則是霸氣反嗆對方。

楊繡惠在臉書分享上命理節目的影片連結，只見她不吝嗇公開求財祕笈，強調拜土地公最見成效，未料卻被網友留言嗆聲：「搶別人的工作拜拜是求原諒嗎」，接著指出所指對象就是白冰冰，立刻遭到眾人圍剿：「 看新聞被帶風向，不去了解事實真相」、「她搶你的工作了嗎？人家是靠本事」、「不是本人請閉上嘴巴，有些事情不是我們看表面就能隨便下定論」。

楊繡惠遭網友嗆聲搶白冰冰工作。（圖／楊繡惠臉書）

對於網友一番指控，楊繡惠也不願吞忍，直接霸氣回嗆對方：「我現在只有不想工作？要叫我工作還要看我願不願意，我搶誰工作你說」，更強調：「無知的人無需解釋」，似乎懶得搭理對方，不過眼見為她平反的網友遭對方嗆聲：「我有言論自由你不想直接滑走」，讓她再次反擊：「你才需要滑走」。

楊繡惠霸氣反擊酸民。（圖／楊繡惠臉書）

個性向來直來直往的楊繡惠，相當不捨小甜甜近來際遇，當得知她的老公宋先生有意進軍演藝圈時，直接怒嗆：「叫宋先生再噁心一點，他有什麼才華？」還附上嘔吐的表情符號，直接隔空槓上對方。