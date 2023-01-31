美系外資表示，基於對於大陸市場重新開放的期待，預計智慧型手機將開始回補庫存，現階段預計聯發科第一季營收將持續下降，主要原因包括下列幾項原因，首先，聯發科市占率將回落至高通手中；第二，大陸的Android智慧手機市占率輸給iPhone；第三，聯發科的晶片平均售價下降；第四，第一季需求全面疲軟(例如電視、PC、智慧手機)。整體來說，2023年5G SoC的混合平均售價可能會下降，預計聯發科今年全年營運表現持平。

美系外資表示，大陸智慧手機需求似乎沒有那麼快恢復，如果比較去年春節前的需求，根據通路檢查，應僅有低個位數的年成長，並沒有市場預期的雙位數成長樂觀，鏡頭廠大立光(3008)重申大陸智慧型手機需求依舊疲弱，目前農曆年銷售週期尚未結束，但到目前為止還沒有看到智慧手機SoC的任何緊急訂單。

美系外資表示，預計聯發科第一季毛利率落在47%，低於2022年第四季的49%，且傳出高通正在降低其低端5G SoC晶片價格15~20%，以利爭取第二季的市佔率，聯發科積極應對以避免進一步的市場份額損失，且並非所有的價格削減將反映在地第一季毛利率中， 真正的打擊應恐會落在第二季。 故維持聯發科中立評等、目標價649元。

另一家美系外資表示，由於去年12月至今年1月大陸需求疲軟，預計聯發科第一季營收將季減少8%，然而，因為在5G晶片的定價更趨嚴峻，故在毛利率預計仍保持彈性，第一季估計約47%，隨著大陸重新開放市場後的，第二季補貨需求將重新啟動，換言之，第一季將為聯發科的谷底。展望未來，預計聯發科受惠庫存回補加上大陸市場重啟，營收將從第二季度開始反彈，維持聯發科加碼評等、目標價850元。

針對OPPO自製晶片是否對聯發科造成威脅，美系外資認為，「不是很大的問題」，主要是因為OPPO內部的SoC部門很可能會在2023年末或2024年推出基於6奈米的中端5G SoC，但不太可能用於高端機款，相信其產品成熟度落後於高通和聯發科，故尚未看到對聯發科帶來明顯的風險。