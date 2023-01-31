台中一名女子小芳（化名）因多次到中部某派出所報案，竟與一名已婚男警發生婚外情，男警答應每月給7千元包養費，她為擔心對方反悔，要求男警簽下100萬本票，後來2人吵架，女子拿本票向法院申請強制執行，但男警稱該本票是因婚外情與性愛關係所產生，已違背善良風俗不具效力，法院判男警勝訴。

判決書指出，男警稱與小芳外遇後，答應交往期間每月給7千元零用錢，他給了第一次後，小芳卻說擔心他不會持續給，要求他簽發100萬本票做擔保，他在去年4月簽下本票後，小芳卻隨即與他吵架，並向法院聲請強制執行，但他認為該本票是因婚外情關係而開立，已違反善良風俗應屬無效。

男警遭法院強制將去年10、11、12月的薪資三分之一共7萬多元給小芳；小芳則稱2人為情侶關係，男子每月給她7千是支付生活費，作為日常生活、房租支出，是男子主動提出簽本票作為保障，她認為並未違反善良風俗；男子則強調2人的協議是將性行為視作商品以金錢加以評價，顯然違反了公序良俗。

法官認為民法第72條「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效」，此外最高法院69年度台上字第2603號判決中提到無效者「乃指法律行為本身違反國家社會一般利益及一般道德觀念而言」，而男子與小芳的契約關係確實是因婚外情與性愛關係，女子才得本票，法官確認本票債權不存在，男警不需給付小芳金錢。可上訴。