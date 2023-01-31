傳奇豔星潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)以火辣身材及豐滿雙胸廣為人知，加拿大出身的她是90年代性感形象的代表人物。她的事業成功，但感情生活卻相當坎坷，5段婚姻皆無疾而終，更有一段僅僅只維持12天的婚姻，不過這段短暫婚姻的男方喬恩彼得斯(Jon Peters)對她相當好，曾透露在遺囑中為她留了千萬美元，還說：「不管她需不需要。」

潘蜜拉21歲那年與朋友前往加拿大看足球賽，球場的大銀幕正好拍到她的身影，當時潘蜜拉正好穿著一件 Labatt 啤酒的衣服，於是被 Labatt 啤酒商相中，請她拍攝廣告，也因此打開知名度。其後，潘蜜拉抓緊時機，登上《花花公子》的封面上，並成成為了該雜誌的寵兒，曾 14 次登上封面，至今無人能打破她的紀錄。

事業得意的潘蜜拉，在感情方面相當坎坷，她總共有過5段婚姻，第一任丈夫即是「克魯小丑樂團」的鼓手湯米李(Tommy Lee) ，還有搖滾歌手搖滾小子( Kid Rock)以及電影監製瑞克索羅門(Rick Salomon)，其中瑞克索羅門還與她結過兩次婚，她倆的兩段婚姻，只分別持續了 5 個月以及 13 個月。潘蜜拉表示，因受不了瑞克多次對她家暴才決定離開。

而第五段婚姻最令人驚訝，潘蜜拉曾在2020年宣布與74 歲的製片喬恩彼得斯完婚，豈料12 天後就表示兩人已經分手，創下自己的最短婚姻紀錄，不過喬恩彼得斯對她相當照顧，曾透露在遺囑中為她留了千萬美元（約3億新台幣），坦言：「我會永遠愛潘蜜拉，永遠把她放在心上，所以我會留給她千萬美元。」

喬恩彼得斯若離世，帕米拉安德森將可獲 1000 萬美元遺產，消息令外界震驚不已。(影片來源/E! News Youtube)

喬恩彼得斯與潘蜜拉在結婚之前就是好友，兩人雖然簽了結婚文件，由於沒有很積極的向官方單位確認，婚姻是否合法也不確定，才能夠只結12天想離就離，但兩人友情不變，喬恩彼得斯相當癡情，所以對於這筆金額相當大方，「不管她需不需要。」