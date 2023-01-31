靜宜化科系師生發揮創意研發的「香精包覆在微囊球」市場首見，正申請專利，並獲得廠商爭取技轉合作。(靜宜大學提供／陳世宗台中傳真)

靜宜化科系透過專業教學，啟發更多對化妝品調製有興趣的學生增進實務技能，提升就業競爭力！(靜宜大學提供／陳世宗台中傳真)

靜宜化科系學生參賽不僅增加實作機會，也能驗收平時實驗課程所學，透過腦力激盪激發無限創意！(靜宜大學提供／陳世宗台中傳真)

靜宜大學化科系副教授吳姵萱指導學生參加「2022全國新穎化妝品調製競賽」，分別拿下大專組「創意精油調配製作組」第二名及「創意香水製作組」第四名等佳績。其中，「香精包覆在微囊球」市場首見，正申請專利，並獲得廠商爭取技轉合作。

靜宜大學指出，「2022全國新穎化妝品調製競賽」分為大專組及高職組，希望啟發更多對化妝品調製有興趣的學生增進實務技能，共同加入創新研發與設計；並因應化妝品衛生安全管理法修訂，培育符合業界需求的專業人員，並提供就業競爭力！

吳姵萱說，根據知名化妝品與美容保養資訊平台統計顯示，民眾因疫情待在家中時間變長，香氣能提升「療癒感」，消費者傾向使用更多具香味的產品。一般香水將香精溶在可溶化劑及酒精熟成，她指導的學生團隊則發揮創意，將香精包覆於珠光粉的微囊球，又懸浮於玫瑰花香水精華液中，能結合香精及保濕精華液兼具保濕及香水功能。

吳姵萱指出，將「香精包覆在微囊球」，依香精不同微囊球也呈現不同顏色，不僅色彩繽紛，使用者也可體驗不同香味；這項技術市場首見深具創意，目前正申請專利中，已有廠商爭取技術合作上市。兼具香氛體驗、滋潤呵護及創意感受的色彩繽紛香精微囊球禮盒，必定成為節慶送禮首選！

另一組利用基礎油及檀香、玫瑰與薰衣草精油，藉由三者不同比重，打造出藍色、透明及粉紅等三色精油，就算搖晃亦能在30秒內快速分層；創意的視覺感官體驗，打破傳統想像界線。研發此項作品，學生進行超過百次的基礎實驗及比重測試，才找到完美比例。

吳姵萱強調，目前三層油水分層還是市場首見，既能營造居家樂趣及療癒感；添加薰衣草、玫瑰及檀香精油，又能提升冬天保養的保溼度及抗老修護力。指導學生參賽增加實作機會，也能驗收平時實驗課程所學，透過腦力激盪激發無限創意！