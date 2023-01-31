一名男子與女友分手後因為太想念對方，竟在酒後瘋狂傳送女子裸照威脅，並傳訊稱「我知道你有看到照片」、「看到請你和我聯絡」，女子看到後嚇得連忙報警，男子最後遭依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

阿倫（化名）和婷婷（化名）原先為男女朋友，後來婷婷決意分手，阿倫竟在2022年8月間以手機傳簡訊恐嚇婷婷稱稱：「這張照片要是被XXX看到會怎麼想？說是你外遇」等語，並傳送他與婷婷的裸身合照1張，又恫稱：「我這裡還有你全裸的照片」隨後又再次傳送婷婷裸照，並說「我知道你有看到照片，要是我傳給XXX看會是怎麼樣」、「看到請你和我聯絡」，以此恐嚇前女友婷婷，婷婷心生畏懼報案提告。

阿倫則辯稱分手後太想念婷婷，又喝酒喝多了，才誤傳簡訊訊息，早上起床後馬上就刪除。

法官認為阿倫辯稱喝酒誤傳，然而簡訊中的內容表達明確，應非使用手機時失手誤傳，因此不採信他的說詞。南投地院審酌阿倫犯後對於所做之事坦承不諱，且沒有前科，依犯恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

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