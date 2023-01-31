百事隆錠10毫克。（食藥署提供）

食藥署今公布兩款焦慮症用藥回收資訊，分別是「抑鬱錠10毫克」與「百事隆錠10毫克（鹽酸布匹隆）」，其中百事隆錠10毫克因醫療通路發現有斑點，因此啟動回收10萬顆，至於抑鬱錠10毫克則是因不純物達標準上限，啟動回收1600萬顆。

由鴻汶醫藥實業有限公司生產的「百事隆錠10毫克（鹽酸布匹隆）BUSRON TABLETS 10MG (BUSPIRONE HYDROCHLORIDE)」，今日被食藥署公告回收一批號「222101」，食藥署藥品組科長洪國登表示，主要是因近日接獲醫療通路回報購買的藥品有一批號外觀異常，在錠劑上看見斑點，經廠商確認內部留樣產品也有同樣情形後啟動回收。

洪國登表示，百事隆錠10毫克主成分為BUSPIRONE HCL，主要用於治療焦慮狀態，本次回收約10萬顆，約佔健保市佔率3成，由於國內年度用量約50萬顆，因此本次回收並不會影響到病患用藥。

另一款回收藥物則是由東竹藥品股份有限公司生產的「抑鬱錠10毫克 Epram Tablets 10mg」，洪國登指出，本款藥物是因廠商在進行安定性試驗時發現，第24個月的不純物達標準值上限，推測可能無法達到保存期限36個月的標準，因此預防性回收共58批，總計1600萬顆。

洪國登說，本次回收的58批並非都出現不純物達上限的情形，主要是因都使用相同原料藥，因此廠商主動擴大回收，根據健保資料，抑鬱錠10毫克的年用量約650萬顆，約佔1成市佔率，代表還有其他藥物可替代，因此不會有無藥可用的情形。